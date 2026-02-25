Cagliari, la promenade Boeri si rifà il look: via gli alberi secchi dalla waterfront di via Roma per far spazio a nuove piante messe a dimora questa mattina. Non solo: ripristino degli arredi deturpati dai vandali, i lavori di riqualificazione riguarderanno anche piazza Matteotti.

Bella, ammirata e vissuta da tanti è la lunga passeggiata immersa nel verde che crescerà: la camminata che attraversa via Roma e si estende tra i portici e il porto ha necessità di manutenzione. Alcune piante non hanno attecchito e si sono seccate, altre, invece, crescoscono, pian piano, per dare vita, in futuro, al parco lineare tra panchine e attrazioni.

I lavori in corso interesseranno anche la nuova piazza Matteotti purtroppo già vandalizzata dagli incivili. Lampioni e luci a led messi ko, le sedute caratterizzate da un design contemporaneo sono state imbrattate con le bombolette spray e, spesso, la spazzatura viene abbandonata in terra e nelle zone verdi. Una situazione ampiamente denunciata e che dimostra l’inciviltà messa in atto da chi non ha rispetto per il bene comune.