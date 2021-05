Cagliari, la nuova guerra dei residenti della Marina: foto ai tavolini dei ristoranti

C’erano i tavolini, pochi, e qualcuno si lamentava. Ora sono di più, ma solo perchè con l’emergenza Coronavirus gli spazi interni dei ristoranti sono ancora off limits. E così, nei giorni scorsi, il Comune di Cagliari ha aumentato le vie pedonali, per consentire ai ristoratori e ai titolari dei locali di poter respirare, lavorando grazie ai posti all’aria aperta. Da via Porcile a via Sardegna, da via Barcellona a via Cavour fioccano tavoli e sedie. E nei gruppi Facebook dei comitati “anti rumore”, contemporaneamente, è partita la nuova guerra di quella parte dei residenti che, da sempre, si è scagliata contro la movida e il chiasso. L’ultimo metodo per cercare di far pendere la ragione dalla loro parte? Le fotografie, scattate direttamente dalle finestre, ai tavolini sparpagliati ai lati delle strade.

Tavoli e sedie vuoti, o occupati da clienti: in più di un caso le foto, pubblicate online, hanno ricevuto molti commenti: “Stanno tavolinizzando le nostre strade”, questa una delle lamentele principali. E qualcuno promette: “Presto sarà fatto un esposto”.