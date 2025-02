Un’usanza, piuttosto barbara, che sta diventando abitudine e che rovina in piena notte tranquillità e sonno dei residenti in numerosi quartieri di Cagliari. Ormai ogni giorno, allo scoccare della mezzanotte, vengono esplosi fuochi d’artificio, spesso in strade strette, proprio sotto i palazzi, con un effetto rimbombo che fa letteralmente saltare dal letto chi sta riposando.

L’ultima segnalazione ci arriva da un nostro lettore, Giovanni, residente in via Mameli dove ieri un intero condominio è stato svegliato di soprassalto. Ma oltre che in pieno centro, questa usanza è ormai quotidiana in quartieri come Mulinu Becciu, per esempio, dove i cittadini non trovano pace.

Difficile che ci possano essere controlli in tempo reale, considerando che i fuochi possono essere esplosi ovunque ed è impossibile prevedere dove: ma forse è arrivato il momento di pensare a qualche severa sanzione.