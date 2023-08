Cagliari, la metro riparte solo dopo l’Epifania: cantiere in piazza Repubblica sino a Natale (VIDEO)

La metropolitana ripartirà dalla stazione di piazza Repubblica a Cagliari non prima di gennaio 2024. Chi sperava di poter fare a meno in tempi più rapidi dei bus sostitutivi messi dell’Arst per raggiungere Pirri o Monserrato sino al Policlinico resterà deluso. I tempi previsti sono questi, e non si possono accorciare. Dentro il caseggiato bianco che svetta tra via Dante e piazza Repubblica abbondano sacchi di cemento, pale e polvere. Stesso discorso davanti, dove gli operai sono in azione per terminare la posa del doppio binario. A settembre, quindi, la vasta popolazione studentesca e quella di impiegati e turnisti rientrati dalle ferie estive non potranno fare affidamento sui tempi, molto più rapidi rispetto a quelli dei pullman, della metropolitana: “Una situazione che ci crea un danno economico”, osserva il direttore centrale Arst Carlo Poledrini. “La metropolitana viene presa da molte più persone rispetto al servizio sostitutivo che stiamo garantendo con i pullman”. Insomma, bisognerà continuare a stringere i denti.

“Contiamo di chiudere il cantiere Repubblica entro Natale, ma ciò non vuol dire che poi arriveranno subito i convogli della metro in via Dante dalla direzione del viale Diaz”. Servirà qualche altro passaggio, in altre parole, oltre al completamento del cosiddetto “anello” da piazza Matteotti. E per la metro che parte dalla stazione attaccata alla via Tuveri, l’obbiettivo è uno: “Speriamo di ridare ai viaggiatori, agli studenti e a tutti i cittadini in generale la metropolitana dopo le vacanze natalizie”. Cioè dopo il 6 gennaio 2024.