Cagliari, la Lucarelli attacca Truzzu: “Il nuovo sindaco è un ex sentinella in piedi? Solidarietà ai cagliaritani”

È abituata a commentare i fatti dell’attualità, e più di una volta ha detto la sua sulla Sardegna e su Cagliari, scatenando applausi ma anche polemiche. Selvaggia Lucarelli pubblica un post “velenoso” sul suo profilo pubblico di Facebook contro il neo-sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Ex sentinella in piedi, nuovo sindaco di Cagliari. Solidarietà agli amici cagliaritani che non l’hanno votato”. Una riga e mezzo, forse anche meno, ma sufficiente a scatenare un vespaio, tra commenti a favore e contrari. La vicenda alla quale fa riferimento la Lucarelli è la foto, fatta circolare all’inizio della campagna elettorale, dove si vede Paolo Truzzu partecipare ad uno degli eventi organizzati dall’associazione, in quell’occasione a Marina Piccola. Truzzu aveva già spiegato che “ogni cittadino deve poter partecipare a qualsiasi manifestazione e non mi sogno di impedire agli altri di partecipare. E vorrei che la gente rispettasse il mio diritto. Io non impedirò a nessuno e non vieterò nessuna manifestazione”.

E arriva anche la replica alle parole della Lucarelli, da parte del deputato e commissario sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Sasso Deidda: “Abbia la cortesia di conoscerle le persone. Non ho visto un suo post quando la sinistra, per screditare Paolo Truzzu, ha usato pure le due figlie minorenni. Lei porti rispetto per Cagliari e i cagliaritani”.