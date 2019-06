Archeologia, convegno a Cagliari in onore di Enrico Atzeni

Comincerà venerdì 21 giugno alle 10 nell’Aula Roberto Coroneo della Cittadella dei Musei il Convegno di studi “Indagare il passato. Giornate di studi di Preistoria e Protostoria in onore di Enrico Atzeni”: ai lavori parteciperanno oltre 70 studiosi, provenienti non solo dalla Sardegna ma anche dalla penisola e dalla Sicilia, dalla Corsica e dalla Francia continentale, dalle Baleari e dalla penisola iberica, da Israele e dall’Australia. Si tratta di un appuntamento organizzato da Carlo Lugliè e Riccardo Cicilloni, docenti al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, per celebrare l’eccezionale impegno scientifico e didattico dello studioso che ha da poco compiuto 91 anni e che sarà presente alle quattro sessioni in cui si articolerà il convegno.

Il primo contributo scientifico del professor Atzeni – dal titolo “Stazioni all’aperto e officine litiche nel Campidano di Cagliari” – risale al 1958 e rappresenta un ponderoso studio pionieristico pubblicato nella rivista “Studi Sardi”. Ma già dal 1955 il ricercatore aveva intrapreso la sua collaborazione con la Cattedra di Antichità Sarde dell’Università di Cagliari come assistente volontario di Giovanni Lilliu, marcando un’impronta essenziale nel processo di riorganizzazione e sistematizzazione delle conoscenze sulla preistoria della Sardegna in corso in quegli anni.

“Da allora – spiegano gli organizzatori – per oltre sessant’anni Enrico Atzeni ha rivestito un ruolo fondamentale, mai soggetto a sovraesposizioni personalistiche, col suo instancabile e solido lavoro di ricerca e documentazione sulla preistoria e la protostoria della sua amata Sardegna e delle isole contermini. Le sue indagini sono innumerevoli, come pure i suoi scavi e le pubblicazioni riguardanti siti e tematiche di assoluto riferimento, diventati pilastri portanti nella definizione della nostra storia plurimillenaria”.

In questa attività senza soste Enrico Atzeni ha fatto convergere anche la formazione universitaria nell’Ateneo di Cagliari per centinaia di allievi, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di condividerne e proseguirne le ricerche.