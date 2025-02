Dopo anni di attesa, la linea 7 del trasporto pubblico di Cagliari torna a percorrere le strade del quartiere di Castello. Giovedì 27 febbraio 2025 è prevista la prova generale del servizio, che riprenderà il transito lungo via Lamarmora con mezzi completamente elettrici. Un passo avanti per la mobilità sostenibile cittadina, che risponde alle richieste di residenti, turisti e frequentatori del centro storico.

Oltre al ritorno nel cuore di Castello, la linea subirà una piccola variazione: il percorso passerà per piazza San Giacomo anziché via Piccioni. Una scelta dettata dalla necessità di garantire un transito più fluido ed evitare le criticità che in passato hanno ostacolato il servizio nelle strette vie del quartiere.

“Siamo soddisfatti di restituire la linea 7 a Castello, rispettando l’impegno del sindaco Massimo Zedda – dice l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis – e lo facciamo con autobus elettrici, assicurando un servizio sostenibile e attento all’ambiente. La modifica su piazza San Giacomo è stata necessaria per ottimizzare il percorso e la zona sarà a traffico limitato per garantire la sicurezza del trasporto pubblico e dei residenti, come già avviene in altre aree della città”.

Uno degli ostacoli al ritorno della linea 7 era rappresentato dalla presenza di un’impalcatura scolastica che impediva il passaggio dei mezzi pubblici. Grazie all’intervento del Comune, la rimozione della struttura ha permesso di ripristinare la viabilità e consentire il transito degli autobus.

CTM continua così il suo percorso di transizione ecologica, puntando su un trasporto pubblico sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente. La linea 7, ora servita da autobus elettrici Rampini da 6 metri, ridurrà l’impatto ambientale e migliorerà la qualità del servizio urbano.

La linea sarà attiva tutti i giorni con una frequenza di 30 minuti: la prima corsa partirà alle ore 6.00, l’ultima alle 21.10.

Queste le fermate del nuovo percorso:

🔹 Centro e Castello: Yenne, Santa Margherita, Ospedale, Porcell, Indipendenza, Lamarmora, Università

🔹 Villanova e Bonaria: Mazzini, Regina Elena, San Giovanni, San Rocco, San Giacomo, Sulis

🔹 Porto e Stazione: Regina Margherita, Roma, Matteotti, Carlo Felice

Con questa riattivazione, Cagliari compie un ulteriore passo verso una mobilità più sostenibile e accessibile, valorizzando il trasporto pubblico nel centro storico.