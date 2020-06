Cagliari, la guerra degli ambulanti di via Po: “Truzzu, facci lavorare o faremo la fame”

Via Po e via Simeto a Cagliari? “Sono una tradizione”. Gli ambulanti vanno alla guerra contro il Comune, supportati dal sindacato Usb: lo spostamento temporaneo dei venditori di piazzale Trento al parcheggio Cuore, unito al progetto che prevede la creazione di un mercatino sperimentale, e controllato, nelle vie di Sant’Avendrace, trova contrari quasi tutti i partecipanti alla protesta sotto il palazzo comunale: “Così è una guerra tra poveri, il Comune deve capire che si tratta di persone che, per anni, sono riuscite a guadagnare qualcosina lavorando la domenica. Niente partite Iva, non si può chiedere a chi svuota cantine e riesce a portare il pane a casa di fare fattura. In via Po ci sono già questi venditori, sbagliato portare anche quelli di piazzale Trento. Dove sono gli spazi per chi lavora da 25 anni? A Sant’Elia vogliono assegnare i poateggi solo a quelli di piazzale Trento, ma così ci saranno nuovi invisibili”.

E, sotto i portici del Comune, le storie di difficoltà e disperazione quasi si sprecano. Casteddu Online ha raccolto varie testimonianze, è possibile leggerle nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it