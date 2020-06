Serramanna, un murale per ricordare il giovane calciatore Gabriele Cipolla

Un murale per ricordare il giovane calciatore Gabriele Cipolla della Gialeto Serramanna.

A un anno di distanza dalla sua prematura scomparsa, gli artisti del paese gli dedicano un murale, proprio nel campo di calcio di via XXV Aprile “Fausto Coppi” dove, sin da piccolo, si allenava, distinguendosi non solo per la bravura in campo. Oggi la società sportiva lo ricorda così: “l’alba di un nuovo giorno è arrivata, è passato già un anno, ma tu vivi ogni giorno con noi, nel nostro cuore e nella nostra mente. Sei con noi in ogni partita, in ogni riscaldamento, in ogni trasferta, in ogni gol, in ogni in ogni goccia di sudore spesa per quella maglia che tanto hai amato, e che sarà sempre parte di te. Il tuo ricordo rimarrà indelebile dentro di noi e nel tuo posto felice, quel campo che tanto ti ha dato e a cui hai dato tutto. Stringila bene quella fascia, buongiorno a te Capitano”.