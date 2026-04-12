Il cammino terreno si è compiuto, ma la tua Luce Terrena non si è spenta hai capito che la vera costruzione dell'uomo è quella interiore, e solo la pietra levigata dell'amore e della conoscenza può edificare il Tempio dell'Umanità. Hai lasciato con serenità la vita terrena raggiungendo l'Oriente Eterno, dove la Luce è perfetta e il Tempo non esiste.

G. C. Scano Lo comunicano la moglie Silvana, i figli Riccardo e Gian Luca con la moglie Alessandra e le amate nipoti Beatrice e Ludovica. Si dispensa dalle visite. I funerali avranno luogo Martedì 14 Aprile alle ore 11.45 nella Cappella del Cimitero di San Michele.

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