Un’altra segnalazione di una nostra lettrice, Claudia F.. che ci scrive per segnalare la sua esperienza con prenotazioni, voli cancellati, call center senza risposta e disagi vari, oltre al danno economico, causati da cancellazioni e spostamenti di Aeroitalia, sulle rotte in continuità territoriale. In particolare, questa volta di tratta della rotta Cagliari-Fiumicino: Claudia segnala la cancellazione del volo delle 6 da Cagliari a Roma che sparisce nelle ultime due settimane di maggio e di quello di rientro delle 20.40.

“Il mio volo è stato cancellato senza spiegazioni e sono stata spostata dal volo delle 6 del 31

maggio a quello delle 9.30. il tutto comunicato con una mail finita nello spam il 25 aprile. Mi sono rivolta direttamente al call center – racconta Claudia nella mail inviata alla nostra redazione – ma le spiegazioni sono inesistenti. Si son limitati a dire che quel volo delle 6 non ci sarà più dal 15 al 31 maggio, nonostante le prenotazioni già effettuate. E avevo già prenotato e pagato i treni che avrei poi preso a Roma basandomi appunto sul volo delle 6. Quindi, per me, anche un danno economico.

Per non parlare del fatto che attendo un rimborso da due mesi su un altro volo in continuità per cui continuano a dirmi di attendere”, aggiunge ancora Claudia.

“Ho già segnalato il tutto all’assessorato ai trasporti senza risposta. Ma ovviamente non è finita qua. Ieri alle 21.30 ricevo una nuova email dove mi comunicano che anche il volo di ritorno è stato spostato. Il volo da Roma Fiumicino delle 20.40 non ci sarà più. Mi hanno spostato sul volo delle 18.30. Io non ne posso più, sono dei buffoni. Mai avuto problemi con le precedenti compagnie, e la Regione sta a guardare anzi dice che va tutto bene e che funziona tutto bene”.

Claudia ha segnalato il suo caso alla compagnia e alla Regione: la nostra redazione è naturalmente a disposizione di Aeroitalia se volesse rispondere nello specifico a questa ennesima denuncia di un passeggero sardo, spiegando i motivi della cancellazione di voli registrati peraltro anche su Linate.