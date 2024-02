Cagliari, la 75enne che ha contestato Elly Schlein: “Mangiava mandarini e sorrideva, io ho le mani storte dopo una vita di lavoro”

Il suo sfogo è finito in pochi minuti alla ribalta regionale e, successivamente, a quella nazionale, con il video finito anche su Canale 5. “Lei cos’ha, una paresi, visto che sorride sempre? Ma vada a lavorare anche lei per 500 euro al mese per venticinque anni”. Sono queste le parole di fuoco rivolte da Marcellina Tronu, 75enne di Cagliari residente in una casa popolare nel rione di Is Mirrionis, alla leader del Pd Elly Schlein durante il suo tour al mercato di via Quirra. Un fuori programma bello e buono, con la Schlein visibilmente impreparata che ha risposto alla pensionata “è una vergogna”, riferendosi alla paga, e continuando a mangiare mandarini offerti da una fruttivendola. “Io mi sono alzata sempre alle 4 di mattina, la Schlein a quell’ora è a letto. Ho le mani storte per l’artrosi, oggi prendo una pensione di 500 euro, all’inizio erano 458. Cosa ci fa uno con una cifra così? La birra, mentre lei sta nella sua bella poltrona. Io e la mia famiglia abbiamo sempre lavorato, senza mai rubare niente a nessuno”. Chiara la delusione nei confronti di tutti i politici: “Avrei detto la stessa coda se ci fosse stato qualcun altro, ho chiesto alla Schlein se avesse una paresi perché ha sempre quella risatina sul volto e quegli occhiali da sole che si alza e si abbassa”.

Domenica la Tronu non sa ancora se andrà a votare: “Qui vengono a chiedere i voti prima delle elezioni, poi non si preoccupano di come stai. Fatevi tutti un nell’esame di coscienza, a me la porta non viene a bussarla nessuno perché pago sempre tutto partendo da acqua, luce e Tari. Ho sempre lavorato, mandando avanti una famiglia con tre figli”.