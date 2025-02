Cagliari Juventus, gara valida per la 26esima giornata del nostro campionato, un occasione di riscatto per la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions. Per il Cagliari invece un opportunità, per cercare di bloccare un altra big del campionato, come accaduto nell’ultimo turno contro l’Atalanta.

Nonostante la delusione del percorso europeo, la Juventus può vantare una striscia di 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima ottenuta nel derby d’Italia contro l’Inter. I rossoblù invece arrivano da due risultati utili consecutivi che hanno rilanciatola squadra in classifica, portando il Cagliari momentaneamente al 14esimo posto. La difesa dei padroni di casa sta trovando sempre più solidità sotto la guida di Davide Nicola. Dopo aver chiuso l’ultimo turno di Serie A con uno 0-0, i rossoblù potrebbero ottenere due clean sheet consecutivi per la prima volta dal maggio 2021, quando in panchina c’era Leonardo Semplici. Il dato evidenzia i progressi della retroguardia sarda, che dovrà però affrontare un test impegnativo contro la squadra di Thiago Motta, che vanta uno degli attacchi più pericolosi del campionato.

Un altro dato interessante è quello legato ai pareggi tra le due squadre che hanno pareggiato gli ultimi due confronti in Serie A, interrompendo una striscia di cinque successi consecutivi dei bianconeri. Nella storia della massima serie, solo una volta questi due club hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1990 e il 1992, quando la serie si allungò fino a cinque partite. Il match in programma alla Unipol Domus potrebbe dunque ricalcare un dato che non si vedeva da oltre trent’anni.

Per caricare ancora di più l’ambiente in vista della partita, la società ha deciso di organizzare un allenamento a porte aperte. La sessione si svolgerà domani mattina all’Unipol Domus e sarà accessibile ai tifosi, che potranno assistere direttamente dalla Curva Nord. La società ha messo a disposizione 4.500 posti, e in poco più di ventiquattr’ore sono già stati prenotati oltre 2.000 biglietti, raggiungendo quasi la metà della capienza disponibile.