Tragedia in una casa di via Franchetti, una traversa di via Baracca a Novoli, provincia di Firenze. Un bimbo di soli 10 giorni è stato morso alla testa dal cane di famiglia. A dare l’allarme è stata la madre del piccolo, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della polizia per svolgere i primi accertamenti.