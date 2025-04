La Giunta regionale ha approvato nella giornata di ieri una delibera che stanzia 12 milioni di euro per interventi legati alla mobilità urbana sostenibile. Tra le opere previste, spicca un progetto molto atteso dai cittadini: la realizzazione di un ponte ciclopedonale tra i quartieri di Monte Mixi e La Palma, che consentirà di superare in sicurezza l’asse mediano, collegando in modo diretto le zone di Amsicora, Genneruxi e La Palma con il Poetto e il parco di Molentargius. L’iniziativa, proposta dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, prevede per questa infrastruttura un investimento di 4,14 milioni di euro. Il finanziamento coprirà anche la creazione di un nuovo itinerario ciclopedonale lungo il canale di Terramaini, con l’obiettivo di incentivare una mobilità più sostenibile e ridurre il traffico veicolare in direzione del mare. “Da tempo i residenti attendevano un’opera che favorisse una connessione sicura e funzionale tra la città e le sue aree naturalistiche e balneari. Ora quel progetto sarà finalmente realizzato”, ha commentato Francesca Mulas, presidente della commissione Ecologia e Verde Pubblico – “È un passo importante verso una Cagliari più vivibile, connessa e attenta all’ambiente”.