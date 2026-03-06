Per l’ennesima volta, via Peretti a Cagliari torna teatro di un incidente pedonale. Questa mattina una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada nello stesso punto in cui, nel gennaio 2024, uno studente sedicenne aveva perso la vita diretto a scuola. Sempre in quell’area, altri pedoni avevano rischiato l’investimento, l’ultimo a gennaio scorso quando una quattordicenne era stata urtata da un’auto, ma sono solo gli ultimi episodi di una serie infinita di tragedia sfiorate o, purtroppo, compiute.

E’ evidente che i passaggi pedonali rialzati, realizzati per aumentare la sicurezza dopo una battaglia portata avanti per settimane da Casteddu online: la zona continua a rappresentare un punto critico per chi si sposta a piedi. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha regolato il traffico e svolto i rilievi del caso.

Fortunatamente, la ragazza coinvolta nell’ultimo incidente non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu solo per accertamenti, ma naturalmente la vicenda riapre il dibattito sulla necessità di interventi più incisivi per garantire la sicurezza dei pedoni in via Peretti, con l’installazione di ogni strumento utile a limitare al massimo i pericoli.