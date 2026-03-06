Una disavventura che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Dalle ore 5:00 di questa mattina, su richiesta del 112, i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di due turisti di nazionalità Repubblica Ceca dispersi in località Gutturu Mannu, nel Comune di Assemini.

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento e la squadra specializzata SAF (speleo alpino fluviale) che hanno perlustrato l’area impervia.

Le operazioni di ricerca sono state rese difficoltose dalle condizioni meteo avverse. I due turisti sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dalla squadra SAF dei Vigili del Fuoco alle ore 9:15 dopo aver percorso circa 6 km su sentieri in salita e impervi. Visto e confermato dai ragazzi stessi il loro buono stato di salute non è stato richiesto l’intervento del 118.