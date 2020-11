Cagliari, investita a Pirri una donna di 79 anni: portata in ambulanza da via Santa Maria Chiara. Incidente stradale questa mattina a Pirri. Investito un pedone in via Santa Maria Chiara. Una Fiat Punto condotta da un cagliaritano di 46 anni, nel percorrere la via S. M. Chiara in direzione via Cadello, arrivato in prossimità della via Masaniello, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito una donna di 79 anni. L’anziana è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.