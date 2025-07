Nella mattinata di lunedì 7 luglio la Polizia Locale di Cagliari è stata allertata dalla Centrale Operativa del 118 per l’investimento di un pedone avvenuto nel quartiere di Sant’Avendrace. Il personale sanitario ha prestato le prime cure a un 58enne, nato a Cagliari e residente nel capoluogo, successivamente trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SS. Trinità.

Una volta giunti sul posto, gli agenti sono stati informati del fatto che il veicolo investitore non si era fermato e che il conducente non aveva adempiuto all’obbligo di prestare soccorso alla persona ferita.

Grazie alle immediate indagini avviate dalla Sezione Infortunistica Stradale, gli agenti sono riusciti in breve tempo a risalire al veicolo responsabile dell’investimento e al suo conducente.

Decisiva si è rivelata la testimonianza di un cittadino presente al momento del fatto, che ha fornito preziose indicazioni circa il modello e il colore dell’auto coinvolta. Fondamentale, inoltre, è stata l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, sia privati che del circuito comunale, che hanno permesso di risalire ai caratteri alfanumerici della targa del veicolo e alla direzione intrapresa subito dopo l’incidente.

Dunque, in pochissimo tempo, è stato individuato il veicolo in sosta nel quartiere e identificato il suo conducente: la Polizia Locale ha proceduto alla contestazione delle violazioni al Codice della Strada, al ritiro della patente di guida e all’avvio delle procedure per il deferimento del responsabile all’Autorità Giudiziaria per l’omissione del soccorso.