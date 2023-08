Cagliari-Inter, clamorosa contestazione ai nerazzurri al T Hotel : “Siete delle m….”. Urla e insulti (da condannare) dei tifosi cagliaritani, forse insieme a qualche milanista, all’arrivo dell’Inter a Cagliari. Non si apre all’insegna della sportività la super sfida di domani contro la corazzata nerazzurra. I giocatori dell’Inter sono stati accolti da decine di sardi che inneggiavano a Lautaro e compagni, ma anche dagli “epiteti” di un gruppo di cagliaritani con tono di voce altissimo. Momenti di tensione con la squadra scortata dalla Polizia. Simone Inzaghi saluta i suoi tifosi mentre continuano a piovere anche insulti (forse rivolti anche ai tifosi isolani dell’Inter) per una sfida- quella contro Barella e compagni- evidentemente già sentitissima e all’insegna della rivalità. Domani Ranieri intanto dovrà cercare di fermare una squadra fortissima che l’anno scorso è arrivata in finale di Champions. Intanto il video dell’arrivo dei nerazzurri a Cagliari sui social sta diventando virale. Tantissimi i commenti, quasi tutti di condanna: molti tifosi del Cagliari ricordano che proprio Ranieri, idolo della piazza, ha lanciato diversi appelli per la sportività e il rispetto degli avversari.