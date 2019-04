Cagliari, ruba vestiti da un negozio di via Dante e tenta la fuga: acciuffato dalla polizia

Ha rubato alcuni vestiti da un negozio di via Dante e, quando ha visto che una guardia giurata lo stava seguendo, ha iniziato a correre a perdifiato per cercare di seminarla. La guardia, però, aveva già chiamato il 113, e sul posto è intervenuta una volante della polizia. Dopo un inseguimento gli agenti sono riusciti a raggiungere il ladro, che è stato bloccato e portato in questura. Il fatto è avvenuto verso le diciotto. La merce rubata è stata recuperata. Le generalità dell’uomo e altri dettagli non sono stati forniti dalla polizia: gli inquirenti, infatti, stanno vagliando l’ipotesi che possa trattarsi di una persona con disturbi psichici.