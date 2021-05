A Radio CASTEDDU Roberto Puddu spiega: “Sono state due ore circa di attesa per i soggetti fragili in una fila immensa dove non c’erano neanche sedie per sedersi, un riparo dal vento o dal sole. Mia mamma ha 60 anni ed è un soggetto extra fragile per diverse patologie, l’appuntamento era per le ore 16 e siamo arrivati un po’ prima.

Un grosso numero di persone ha avuto l’appuntamento per la stessa ora e tutti quanti siano stati in fila. Mia mamma è stata vaccinata alle 17:55, siamo rimasti in piedi per la maggior parte del tempo e alla fine sono riuscito a recuperare una sedia a rotelle. Un’organizzazione che per me non va abbastanza bene perché si parla di soggetti fragili”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU