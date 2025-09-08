Riaprono scuole e uffici ma il ritorno alla normalità è un vero e proprio incubo per gli automobilisti cagliaritani: da oggi a martedì prossimo tutti gli studenti cagliaritani torneranno fra i banchi e il traffico rischia di diventare una bomba a orologeria, anche a causa del restringimento di arterie vitali per la città come via Roma e viale Trieste. Una città già provata da mesi di cantieri e lavori senza fine per la metropolitana leggera si prepara a mattinate di passione: basta un tamponamento o un’auto in panne, anche sull’asse mediano, per mandare completamente in tilt la circolazione, come già accaduto troppe volte.

Gli automobilisti sono già in trincea, costretti a destreggiarsi tra restringimenti di carreggiata, deviazioni improvvise e semafori provvisori che rallentano il flusso dei veicoli. A peggiorare la situazione ci sono i cantieri che interessano le principali arterie di accesso alla città, dove i lavori sembrano non avere mai una fine certa.

Il rischio concreto è che il ritorno a scuola coincida con un vero e proprio collasso della viabilità, soprattutto nelle ore di punta, quando studenti e lavoratori si muovono contemporaneamente. E fra i cagliaritani c’è chi propone un piano straordinario di viabilità almeno per le prime settimane di scuola, mentre dal Comune si punta sul potenziamento del trasporto pubblico e sulla collaborazione dei cittadini