Gli automobilisti sono già in trincea, costretti a destreggiarsi tra restringimenti di carreggiata, deviazioni improvvise e semafori provvisori che rallentano il flusso dei veicoli. A peggiorare la situazione ci sono i cantieri che interessano le principali arterie di accesso alla città, dove i lavori sembrano non avere mai una fine certa.
Il rischio concreto è che il ritorno a scuola coincida con un vero e proprio collasso della viabilità, soprattutto nelle ore di punta, quando studenti e lavoratori si muovono contemporaneamente.
E fra i cagliaritani c’è chi propone un piano straordinario di viabilità almeno per le prime settimane di scuola, mentre dal Comune si punta sul potenziamento del trasporto pubblico e sulla collaborazione dei cittadini