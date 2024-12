Incidente questa mattina attorno alle 7 su Viale Poetto. Un uomo si è ribaltato con la sua auto, completamente distrutta, ma fortunatamente sembra che il conducente non abbia riportato lesioni gravi.

È stato trasportato al Santissima Trinità per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per i rilievi di rito e probabilmente saranno effettuati sull’uomo i test per alcol e droga.