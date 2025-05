Tamponamento fra 3 auto poco fa su Via Lungo Saline a Cagliari. Da quanto si apprende, l’incidente è avvenuto andando in direzione di Viale Poetto. Si registrano alcuni feriti ma fortunatamente nessuno sembrerebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Forti disagi per quanto riguarda la viabilità.