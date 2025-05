Tragedia oggi attorno alle 15 sulla A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, in provincia di Frosinone. Due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e nell’ impatto sono morti un bimbo nigeriano di 8 anni e il papà di 40. Sull’auto erano presenti anche la moglie e una bimba di 5 anni, che sono state trasportate in elicottero in ospedale in gravi condizioni. Stando ad una prima ricostruzione, l’auto della famiglia si è ribaltata più volte.

Illeso invece il conducente dell’altro mezzo, originario di Caserta, trasportato al pronto soccorso di Frosinone dalla Polizia Stradale per gli accertamenti tossicologici. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e personale medico del 118. Il tratto è stato chiuso al traffico e si sono registrate fino a 5 chilometri di coda in direzione Napoli.

Le due vittime erano residenti a Cervaro, paese alle porte di Cassino, stavano tornando da Roma.