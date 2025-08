Sacchi di spazzatura, relitti di auto abbandonate, sterpaglie secche pronte a incendiarsi e un panorama di degrado che stride con la presenza dell’Università e dei campi del CUS, il centro universitario sportivo di Cagliari. È questo lo scenario denunciato da un lettore che ha voluto segnalare alla nostra redazione la situazione di estremo abbandono nello sterrato di via Trentino, proprio di fronte agli edifici universitari.

“È una discarica a cielo aperto”, scrive il cittadino, che sottolinea la totale assenza di interventi da parte del Comune, della Polizia Locale e delle stesse istituzioni universitarie. Una zona che dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per la città, specie in estate, periodo di maggiore afflusso turistico, si presenta invece come un luogo dimenticato, dove il senso civico e l’attenzione al decoro urbano sembrano svaniti.

“Vergogna, degrado, indifferenza e abbandono sono inaccettabili in una città che si propone come meta turistica e universitaria”, dice ancora il cittadino esasperato.

La denuncia, corredata da una richiesta di intervento, rilancia il tema della manutenzione e della cura delle aree pubbliche, in particolare nei punti sensibili come quelli legati all’istruzione e allo sport.