Nel cuore di Quartu, in via Gabriele D’Annunzio, il Parco Matteotti, unico spazio verde attrezzato per bambini in un raggio di diversi chilometri, versa in condizioni di completo abbandono. A denunciarlo sono diverse famiglie della zona che, con bambini piccoli al seguito, si ritrovano impossibilitate a fruire del parco in sicurezza: le giostrine sono rotte o inutilizzabili, e più in generale tutto perimetro appare trascurato sotto ogni aspetto. Alcuni dei giochi danneggiati, potrebbero rappresentare un vero e proprio pericolo per i più piccoli. Una segnalazione corale che richiama l’attenzione sulla necessità di una manutenzione ordinaria e di un intervento urgente per restituire decoro e vivibilità a uno dei pochi spazi dedicati all’infanzia nella zona.