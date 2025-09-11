Due giovani sono stati arrestati a Cagliari dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 22enne di origine marocchina residente a Capoterra e di un 20enne di origine algerina residente a Quartu Sant’Elena, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine.

Fermati in viale Trieste a bordo di uno scooter, i due sono stati trovati in possesso di 15 dosi di marijuana (circa 19 grammi), un grammo di hashish, 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.610 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A casa del 20enne sono stati sequestrati altri due bilancini.

Dopo le formalità di rito, i giovani sono stati accompagnati in Tribunale per il giudizio direttissimo. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga condotte dall’Arma sul territorio.