I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso l’attività di una società di ristorazione di Cagliari, contestando irregolarità all’amministratore unico, un 25enne del posto. Nel corso di un controllo è stato accertato l’impiego di un lavoratore in nero su tre dipendenti, pari al 33% della forza lavoro.
Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per 6.400 euro. L’intervento rientra nell’attività di vigilanza dell’arma contro il lavoro sommerso, fenomeno particolarmente diffuso nel settore della ristorazione.
I Carabinieri NIL proseguiranno nei prossimi mesi con controlli mirati e azioni di prevenzione per garantire legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.