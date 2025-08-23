Una delle piazze simbolo di Cagliari, piazza Yenne, torna al centro delle polemiche. Questa volta non per eventi o movida notturna, ma per le condizioni delle aiuole che ospitano gli storici alberi della piazza. A immortalare la situazione è stato un nostro lettore: al posto della terra che dovrebbe circondare e proteggere le radici, l’aiuola è stata ricoperta da una gettata di cemento e da piastrelle in legno, lasciando emergere solo il tronco. “Come si evince dalle foto, alcuni privati hanno fatto piastrellare l’aiuola con sottostante gettata di cemento, soffocando l’albero”, denuncia. Una sistemazione che, oltre a destare perplessità estetiche, potrebbe avere ripercussioni anche sulla salute della pianta. Il lettore precisa inoltre un aspetto importante: “Non è stato il Comune di Cagliari”, sottolineando così che l’intervento sarebbe riconducibile all’iniziativa privata e non a lavori dell’amministrazione. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla gestione degli spazi pubblici in una delle piazze più frequentate e fotografate della città, e che inevitabilmente solleva la domanda su chi tuteli davvero il verde urbano del centro storico.