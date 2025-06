Cagliari, in Piazza dei Centomila il Servizio di Igiene urbana, dopo la demolizione del chiosco abusivo, ha provveduto a rimuovere i manufatti e a ripulire l’area dai rifiuti. L’assessora all’ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, precisa: “Lunedì, congiuntamente al Servizio manutenzioni completeremo le operazioni per mettere in completa sicurezza l’area. Ringrazio i dirigenti ing. Paolo Pani e ing. Pierpaolo Piastra per l’azione congiunta che ha consentito di restituire decoro alla piazza antistante il Santuario della Madonna di Bonaria e fondamentale punto di collegamento tra il quartiere e il lungomare di Su Siccu. L’amministrazione, grazie alla collaborazione tra tutti gli Assessorati e i relativi servizi, sta compiendo un’azione importante per la demolizione di tutti i manufatti abusivi che affliggono i vari quartieri della città, nelle piazze, sulle aiuole, nei cortili degli edifici di edilizia popolare e in generale su tutto il territorio. Spesso si tratta di interventi delicati su cui è fondamentale anche l’intervento delle politiche sociali, oltre che della Polizia municipale”.