Avvistamento nell’oristanese, “un oggetto volante di colore rosso, dalla forma non ben definita, ha sorvolato la superficie marina per poi inabissarsi”: tante persone presenti, chi ha notato lo strano fenomeno? È avvenuto domenica scorsa, a Mari Ermi, verso le 16,30.

“Era sopra il mare davanti a noi a qualche decina di metri di distanza – raccontano i testimoni – poi si è alzato in volo e dopo aver sorvolato la superficie marina si è inabissato e non l’abbiamo più visto -. Che cosa poteva essere?

– Domenica scorsa sulla spiaggia di Mari Ermi c’erano molte persone, è difficile credere che nessuno altro, oltre ai due coniugi, abbiano notato la strana presenza sul mare, silenziosa e non molto distante dal punto in cui è stato osservato – è quello che si domanda l’ufologo Cuccu dopo aver ricevuto la segnalazione dal canale di Telegram “U.N.I. Alert Sardegna”, attivo 24h per ricevere le segnalazioni di avvistamenti dagli utenti registrati.

– In questo caso dobbiamo parlare di USO, ossia di Oggetti volanti osservati su un ambiente acqueo e del loro inabissamento – tiene a precisare Cuccu, che adesso attende di ricevere ulteriori segnalazioni di conferma” comunica la pagina Ufo Sardegna News.