Una fiumana di gente per ricordare Fabio Piga, il 37enne ex carabiniere che la notte del 2 giugno di un anno fa fu brutalmente ucciso nei bagni del Donegal: ieri la fiaccolata in sua memoria. Da Piazza Yenne fino al luogo della tragedia, prima della fiaccolata, anche una messa in suffragio per Fabio: in centinaia hanno abbracciato così il ricordo di quel gigante buono che in pochi minuti ha perso la vita nel locale dove lavorava.

“Alla fiaccolata per Fabio Piga hanno partecipato tante persone. Una processione composta, ho visto tanti camerieri fermarsi e tanti avventori alzarsi in segno di rispetto” ha espresso Roberto Lepori che da tempo si impegna per la realizzazione di un parco a Cagliari in nome della legalità.

“Grazie per essere stati con noi in una giornata così importante, abbiamo sentito tutto l’amore e la vicinanza, è stata una giornata carica di emozioni. Fabio era in mezzo a noi a donarci forza, amore ma soprattutto il suo bellissimo sorriso” ha espresso un familiare dell’uomo scomparso.

Nessuno a Cagliari potrà mai dimenticare quella notte maledetta dove i sogni e il futuro di Fabio sono stati distrutti in un attimo lasciando un dolore incolmabile per una tragedia senza senso.