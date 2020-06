Cagliari, in fiamme un frigo dentro un supermarket in via Cocco Ortu: i vigili del fuoco evitano il disastro. Incendio di un frigorifero all’interno di un supermercato, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, due squadre di pronto intervento la “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando di viale Marconi sono intervenute intorno alle 14, in via Cocco Ortu a Cagliari, per l’incendio di un frigorifero all’interno di un supermercato danni ingenti causati dai fumi che si sono sprigionati dai materiali coinvolti dalle fiamme.

Gli operatori operatori VVF hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta evitando la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento presunte cause elettriche dovute a surriscaldamento o corto circuito.