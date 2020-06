Is Arenas Foradas, la strada incubo della periferia di Sestu: “Slalom fra transenne e cedimenti”

Gravi disagi in periferia a Sestu per una strada gravemente dissestata. Lo denunciano i residenti della zona: “Questa è la situazione ad oggi, dopo più di 2 settimane che sono state collocate le transenne” . Situata in Località Is Arenas Foradas ( la strada che costeggia la discarica di inerti), è l’unica arteria che permette di giungere presso le abitazioni.

Non solo: è percorsa anche da pesanti mezzi agricoli che potrebbero peggiorare la situazione. “Abbiamo fatto segnalazione ai vigili che a loro volta hanno parlato con chi si occupa della cava ma l’unica cosa che è stata fatta è mettere le transenne. In questi anni sono capitati più volte dei cedimenti. Di giorno in giorno la situazione è sempre peggio”.