Cagliari, in coma la 50enne falciata da un’auto pirata in via della Pineta

Lotta tra la vita e la morte la cinquantenne, di Capoterra, investita qualche ora fa in via della Pineta a Cagliari da un’automobile. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito: è attualmente ricercato dalle Forze dell’ordine. La donna è stata trasportata d’urgenza al Brotzu e le sue condizioni sono disperate. Ha avuto un forte trauma cranico ed è in coma: ha anche riportato anche una grave frattura del bacino e una emorragia. È già stata sottoposta a un primo intervento chirurgico e i medici stanno cercando di salvarle la vita in tutti i modi possibili.