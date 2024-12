Capodanno 2025: ecco chi sono gli artisti che faranno ballare le piazze della Sardegna

Conto alla rovescia per la notte più lunga dell’anno, tanti gli artisti ospitati nelle varie piazze delle città sarde. Grande attesa a Cagliari per Stewart Copeland, storico batterista dei Police che farà cantare diverse generazioni. Ad Alghero sbarcano i Negramaro accompagnati dalla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, Capoterra fa la doppietta con la band Tieni il tempo e lo Zoo di 105. Castelsardo ospiterà le due giovani promesse del pop italiano: Irama ed Elodie. A Dorgali Max Gazzè e l’orchestra della Sardegna. La Maddalena abbraccia un pubblico più ampio con I Nomadi, mentre Nuoro la voce graffiante di Giusy Ferreri. Olbia con i tanto attesi Pinguini tattici nucleari, lascia il fiato sospeso a migliaia di giovanissimi appassionati. Ad Oristano farà capolino Gaia, vincitrice del talent di amici 2020. A Sassari arriva la regina del rock Gianna Nannini, a Tortolì gli Zero Assoluto. A Bosa Irene Grandi, ad Iglesias, i protagonisti saranno Le Vibrazioni. Voi dove andrete?