Cagliari, in arrivo 40 parcheggi a pagamento a Is Mirrionis: 1 euro all’ora la sosta attorno al mercato di via Quirra

In arrivo i parcheggi a pagamento a Is Mirrionis. Sono 40 gli stalli che la giunta Zedda farà gestire alla società Parkar nelle aree attorno al mercato di via Quirra: 29 in via Buggerru e 11 in via Brianza. Ed ecco le tariffe: 50 centesimi la prima mezz’ora, 1 euro le ore successive.

L’obiettivo dell’esecutivo cittadino è quello di “tutelare la necessità di sosta per la generalità dei cittadini, garantire l’accessibilità agli utenti alle attività commerciali nelle ore di apertura al pubblico”

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area attorno al mercato che hanno come scopo quello di recuperare aree del quartiere degradate e o sottoutilizzate. In particolare l’intervento deve ’ ridurre lo stato di degrado con la riqualificazione dello spazio pubblico e contribuire al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza del quartiere.