Precipita da un balcone, il reparto di Neurochirurgia più vicino non è operativo: turista portato sino a Nuoro

Una doppia disavventura, quella vissuta da un turista di 33 anni in vacanza in Sardegna. È precipitato nel vuoto dopo che la ringhiera del balcone dell’albergo dove stava soggiornando ha ceduto e, in codice rosso per un trauma cranico, è finito all’ospedale di Nuoro. La prima destinazione dell’elisoccorso, però, era Sassari: nell’ospedale turritano, però, oggi Neurochirurgia non era operativa. Da lì il nuovo viaggio verso la struttura sanitaria barbaricina, dove è stato subito visitato e ricoverato.

Un’odissea sanitaria, una delle tante, che dimostra quanto sia da codice rosso, ancora, la stessa sanità sarda.