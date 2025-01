Cagliari, impressionante perdita idrica davanti al teatro Lirico: “Grazie politici, per come non curate la città”. I residenti scrivono a Casteddu Online: “Altro che Steward Copeland, noi paghiamo le bollette idriche e della Tari per avere questo spettacolo maleodorante davanti alle nostre finestre”. Oltre 100 metri di puzza e di acqua che sgorga davanti a quello che dovrebbe essere uno dei simboli della città, quel teatro che si appresta ad ospitare a fianco anche il nuovo mercato provvisorio di San Benedetto. Cagliari in ostaggio delle perdite idriche, un po’ in tutti i quartieri. Non una sola parola dal sindaco Zedda, impegnato forse a dire sì alle feste di Capodanno dei privati a castello. La presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca invece, interpellata ormai un mese fa dai nostri cronisti, ha spiegato che tutta la colpa sarebbe di Abbanoa: i sottoservizi sgorgano acqua per settimane, nessuno interviene. A pagare sono sempre i cittadini, e non è solo questione di soldi.