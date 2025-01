Ad Assemini i fuochi di Capodanno hanno distrutto la casetta dei libri. Inaugurata un mese fa, non ha resistito ai “bombardamenti” di botti e petardi innescati e lanciati per dare il benvenuto al nuovo anno.

In piazza San Pietro la Casetta del Libro, dedicata al Book Crossing, installata dall’Associazione culturale CambiaMenti aveva aperto le porte alla “condivisione e amore per la cultura. L’obiettivo è semplice ma profondo: invitare tutti ad amare di più noi stessi, prenderci cura delle cose e degli altri, un libro alla volta.

Portare cultura ad Assemini, rafforzare i legami e valorizzare gli spazi comuni sono gesti che arricchiscono il nostro paese e il cuore di chi lo vive”. Con questi intenti profondi era stata avviata l’attività che aveva già riscosso un ottimo successo ma i fuochi della notte scorsa hanno completamente distrutto l’angolo dedicato ai lettori.

“Speriamo che chi ha causato questo danno almeno si sia divertito, ma soprattutto che ora voglia fare la propria parte per rimediare a questa perdita” espone CambiaMenti. “Nel frattempo, un grande grazie a chi si è preso il tempo di riordinare e ripulire. Ci impegniamo a sostituire la casetta quanto prima, perché crediamo ancora nella bellezza della condivisione e nella forza della comunità”.