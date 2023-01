Cagliari, imbratta il palazzo del Consiglio regionale: anarchica 44enne pizzicata e denunciata dai carabinieri

È stata sorpresa dai carabinieri a scrivere frasi a favore di Alfredo Cospito, finito al 41bis nel carcere di Bancali, sulle mura del palazzo del Consiglio regionale di via Roma a Cagliari. Una anarchica di 44 anni è stata denunciata per danneggiamento di beni pubblici. Una denuncia che scatta, in questi casi, d’ufficio. In azione i carabinieri, di passaggio in via Roma nella notte. Insieme alla donna c’era un settantenne: per lui nessuna denuncia, visto che stava solo osservando la donna intenta a tracciare le scritte.