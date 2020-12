Cagliari, il virus non ferma lo shopping: acquisti in “apixedda” e vetrine addobbate nelle vie del centro

Contro la crisi legata al Coronavirus il Comune di Cagliari, insieme ai commercianti delle vie dello shopping, organizza tre eventi che, in qualche modo, potrebbero portare ossigeno nelle casse dei venditori. Eccolo, il “Natale 2020” all’epoca della pandemia: da oggi e sino alla Vigilia i negozi di via Garibaldi, via Manno e delle strade limitrofe saranno aperti dalle dieci alle venti. E, per attirare quante più persone possibile, ma senza “mettere a rischio la salute, l’amministrazione comunale, insieme al Consorzio Cagliari Centro storico e alla Croce Rossa Italiana, hanno organizzato tre eventi, spaziando dal folclore al sociale. I negozianti hanno organizzato una raccolta di beneficenza di cibo, giocattoli e libri per bambini dal titolo “Strada facendo aiuta il prossimo”, ci sarà un contest natalizio in tutte le vetrine dei negozi e, poi, quella che sembra essere la novità più interessante, l'”ape calessino shopping tour”. Nelle strade dello shopping, insomma, gireranno le famosissime “apixedde”.

Il programma completo, con maggiori dettagli, sarà presentato domani dal sindaco Paolo Truzzu e dall’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia. Insieme a loro ci saranno la presidente del comitato di Cagliari della Croce Rossa, Fernanda Loche, il presidente e il portavoce dell’associazione “Strada facendo” Stefano Rolla e Paolo Angius e il loro collega del Consorzio Centro Storico Gianluca Mureddu, oltre a Claudio Dessì e Simone Accalai di Cagliari Touring e Ape Tour.