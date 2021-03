Cagliari, il virus entra anche all’infanzia Lieta: Truzzu chiude la scuola primaria di via Lai

Il Coronavirus entra anche all’infanzia Lieta, la scuola primaria paritaria gestita dai salesiani in via Lai a Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha deciso di chiuderla on un’ordinanza valida sino al prossimo ventuno marzo. Stop alle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti, temporaneamente e in via precauzionale, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Covid-19, come si legge nel comunicato stampa del Comune. Nell’ordinanza firmata da Truzzu, però, si parla di un solo caso.