Selargius, 5 casi di variante inglese accertati: “La battaglia contro il Covid non è ancora vinta”

Cinque casi accertati di Covid variante inglese a Selargius. Qualche giorno fa, dopo il primo caso, il sindaco Gigi Concu aveva chiuso tutte le scuole. A distanza di pochi giorni, purtroppo, arriva la conferma della positività di 5 residenti: “Abbiamo avuto conferma di cinque casi certi di positività alla variante inglese del Covid-19 nel nostro territorio comunale. Una notizia che ci pone davanti alla certezza che la battaglia non è ancora vinta”, così Concu.

“Essere in zona bianca non porta – purtroppo – a uno stato di immunità, dovrebbe invece spingere ognuno di noi a fare il possibile per restarci. Per questo vi chiedo di non abbassare la guardia, e di attenervi con scrupolo a tutte le norme volte a contenere la diffusione del contagio. Un eccesso di prudenza non può far male, viceversa prendere con leggerezza la situazione può portare a vanificare gli enormi sacrifici fatti da tutti noi in questi mesi”.