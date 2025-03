Il terrapieno di Cagliari, un tempo luogo di ritrovo per famiglie e cittadini, versa oggi in uno stato di degrado preoccupante. A denunciare la situazione è Dionigi Scano, attraverso un video che testimonia le condizioni in cui si trova l’area. “È uno dei luoghi più splendidi della città, sempre stato pulito e ben frequentato”. Oggi, invece, è diventato terra di nessuno, preda dei vandali. “Gli ascensori erano pieni di sedie trasportate nella notte per puro divertimento, bottiglie rotte ovunque, scarti di stupefacenti”. Il racconto prosegue con una scena inquietante: “Sono arrivati una dozzina di ragazzi, visibilmente sotto effetto di stupefacenti, hanno iniziato a rompere bottiglie, urlare e bestemmiare. Ho immediatamente allertato le forze dell’ordine” – “Uno dei luoghi più iconici della città non può ridursi così. È imbarazzante e doloroso per chi ama Cagliari” – “Abbiamo usato delle scope trovate sul posto per pulire il più possibile e raccogliere i pezzi di bottiglia rotti per evitare che qualcuno si ferisse”, spiega Scano. Ma la soluzione deve arrivare dalle istituzioni: “Servono ronde sistematiche per contrastare questo fenomeno”. La speranza è che le autorità possano intervenire al più presto per restituire alla città un luogo che merita di essere valorizzato e protetto.