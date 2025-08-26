Condizioni meteorologiche avverse per alte temperature dalle 10 del 27 agosto 2025.
Diramato dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile-Settore Meteo un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature previste che sarà in vigore dalle 10 di domani, mercoledì 27, sino alle 20 di giovedì 28 agosto 2025.
L’avviso specifica che “nella giornata di domani, 27 agosto, sono previste temperature massime diffusamente elevate (superiori ai 37°C) sul settore occidentale della Sardegna, mentre dopodomani, 28 agosto, la rotazione dei flussi da ovest determinerà temperature molto elevate sul settore meridionale e orientale”.
In particolare “sono previsti picchi di temperatura massima superiore ai 40°C domani sul settore occidentale e dopodomani sul settore orientale e sul basso Campidano.