Assurdo episodio di violenza a Bassano del Grappa. Un professore del liceo Brocchi è stato accoltellato ieri mattina in viale XI Febbraio per aver negato una sigaretta.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri appunto, attorno alle 7 e 30, quando il giovane si è avvicinato al 62enne per chiedere la sigaretta. L’uomo però ha detto no, scatenando l’ira del ragazzo che lo accoltellato all’addome, vicinissimo all’aorta e al midollo spinale.

Ricoverato prima all’ospedale ‘San Bassiano’, il docente 62enne è stato poi trasferito al reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Bortolo per un delicato intervento di rimozione dei frammenti dellalama in ceramica. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo ore di ricerche e indagini accuratissime e veloci, le forze dell’ordine hanno rintracciato l’aggressore, un 30enne, grazie al prezioso supporto delle immagini di video sorveglianza della zona. Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato.