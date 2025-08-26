Cagliari, attimi di terrore in via Newton: una giovane donna è stata accerchiata e morsa da un branco di nove cani randagi, riuscendo a salvarsi soltanto grazie a una passante che l’ha caricata in auto e portata via. L’aggressione è avvenuta ieri sera attorno alle 18.15, a pochi passi dalle scuole della zona. “In data 25 agosto, la Polizia locale è intervenuta con due distinti sopralluoghi, uno alle ore 19.00 in via Newton intersezione via Pisano e un secondo alle ore 19.50, sempre in via Pisano, come riportato nel brogliaccio della centrale operativa. Siamo stati anche contattati dalle guardie zoofile, alle ore 19.54, le quali ci informavano di aver ricevuto la medesima segnalazione e che si sarebbero portati sul posto il giorno dopo, consigliando alla signora aggredita di rivolgersi alla guardia medica, cosa che è stata fatta, per fortuna, con l’esito di una terapia. Il problema è conosciuto e sarà risolto in tempi brevi, soprattutto ora che è stato ripristinato il servizio di accalappiamento dell’ASL. Invito chiunque a segnalare tempestivamente il branco in parola per poter intervenire efficacemente”. Così il comandante della Polizia locale, Pierpaolo Marullo, risponde alle preoccupazioni sollevate dopo l’episodio. Fiorella Carrus, la donna aggredita, racconta: “Sono stata accerchiata da nove cani randagi. Uno di loro mi ha morso e solo grazie al passaggio di una signora in auto, che ringrazio di cuore, sono riuscita ad evitare il peggio”.